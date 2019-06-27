Политика

Борьба не закончилась: скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове получил продолжение

В истории с возвращением в Харьков проспекта Жукова точка еще не поставлена. Двое депутатов оспорили переименование в суде и добиваются воccтановления названия «Проспект имени Петра Григоренко».

Иск в Харьковский окружной суд подали депутат горсовета Игорь Черняк и его коллега из облсовета Дмитрий Булах. Два депутата настаивают, что при попытке вернуть старое название проспекту Харьковский горсовет грубо нарушил процедуру.

Переименование проспекта состоялось 19 июня. Авторы иска считают, что не был учтен закон, запрещающий называть улицы в честь деятелей компартии. Кроме того, есть шанс оспорить решение горсовета по процедурным мотивам: принятый документ не был обнародован, как того требует законодательство.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по поводу переименования проспекта в честь маршала Жукова. В ходе расследования всплыл любопытный факт: мэр Харькова (он же и главный сторонник переименования) за решение не голосовал.

Тем временем в городе стали возвращать таблички с надписью «проспект Жукова».

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