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СМИ узнали, в какие страны Россия продает уголь из оккупированного Донбасса
Уголь, добытый на оккупированных территориях Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира, в том числе, в Турцию и Польшу.
Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на данные исследования крупной украинской энергокомпании. Сообщается, что с марта 2017 года по декабрь 2018 года из отдельных районов Донецкой и Луганской областей вывезли почти 6 млн тонн антрацита, который продали за рубеж.
В исследовании утверждается, что среди 19 стран, куда продается украденный у Украины уголь, фигурируют, в частности, Польша, Турция, Грузий, Египет и Канада.
«Европа и Турция — основные потребителя антрацита происхождением из ОРДЛО. Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния — 1,02 млн тонн, третьей — Бельгия — 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе этого года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ), которая работает на оккупированном Донбассе, зафиксировала на неподконтрольных правительству Украины территориях состав из 60 вагонов с углем, который двигался в сторону границы с Россией.
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