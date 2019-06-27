На стоянке под Киевом сожгли автобусы: фото с места происшествия

Происшествия

В в селе Бышев Киевской области неизвестные подожгли три маршрутных автобуса, которые находились на стоянке сельхозкооператива. Ранее в центре Киева во дворе многоэтажек подожгли несколько частных автомобилей.



Как сообщили в областном главке полиции, поджог совершили в ночь на четверг, 27 июня. В результате огнем уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал.



Два автобуса «Богдан» использовались не для коммерческой деятельности — они находились в аренде благотворительного фонда и использовались для бесплатной перевозки льготников Макаровского района и Киева в течение минувших шести лет.

Еще один уничтоженный автобус «Ivan» работал на маршруте Макаров — Черногородка. Конкурентов на этом маршруте нет, маршрут не прибыльный, никаких конфликтов по поводу этого маршрута никогда не возникало.

По факту умышленного уничтожения имущества открыто уголовное производство. Полиция разыскивает виновного.



Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киеве в районе метро «Героев Днепра» неизвестные подожгли несколько маршрутных такси, бросив в маршрутки «коктейли Молотова». А две недели назад подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter