Стало известно о готовящемся обмене пленными на Донбассе: первые детали

Украина

Сегодня в Украину должны вернуться несколько пленных, которые содержатся в подвалах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом стало известно из сепаратистского Телеграм-канала «Майор и генерал». Напомним, президент Зеленский помиловал 72-летнего россиянина Вячеслава Высоцкого, которого включили в список на обмен с РФ.

Боевики сообщают, что достигнута договоренность о передаче украинской стороне 4 пленных военнослужащих ВСУ.

О том, по какой формуле произойдет обмен и скольких задержанных вернет Украина боевикам, не говорится.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», в офисе украинского омбудсмена сказали, что «ничего не слышали про этот обмен», добавив, что официально никто подтверждать это событие не будет до того момента, пока оно не состоится. Это будет сделано для обеспечения безопасности участников обмена и для успешного проведения финального этапа операции.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время уполномоченные по правам человека Украины и России начали более тесный диалог по поводу обмена пленными. Стоит отметить, что несколько дней назад из Крыма неожиданно отпустили украинского моряка Виктора Новицкого — капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в прошлом году в мае Россия арестовала возле оккупированного Крыма.

Напомним, последний масштабный обмен заложниками состоялся в декабре 2017 года. Президент Зеленский во время своего первого официального зарубежного визита предложил разблокировать этот процесс, для начала хотя бы по формуле 10 на 10 или 15 на 15.

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