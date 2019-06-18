Зеленский предложил свой вариант обмена пленными на Донбассе

Политика

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать об обоюдном желании сторон начать процесс деэскалации ситуации на Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 18 июня на встрече с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны на Донбассе и возвращения заложников.

В этом контексте Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации. В данном случае не было указано конкретно, кого Зеленский считает второй стороной.

Между тем, 17 июня во Франции на встрече с президентом Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова проводить переговоры с сепаратистами.

«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь», — сказал президент.

Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время уполномоченные по правам человека Украины и России начали более тесный диалог по поводу обмена пленными. Стоит отметить, что на прошлой неделе из Крыма неожиданно отпустили украинского моряка Виктора Новицкого — капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в прошлом году в мае Россия арестовала возле оккупированного Крыма.

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