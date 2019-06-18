- 16:46 Легенда футбола Гаскойн и звезда Голливуда Джонс спустя 31 год воссоздали знаменитый снимок «с яйцами»
- 16:34 Дамы в голубом: Елизавета II и Кейт Миддлтон открыли Королевские скачки
- 16:29 Зеленский предложил свой вариант обмена пленными на Донбассе
- 16:27 Воевать по-новому: у Путина разразились новыми угрозами
- 16:14 Во время встречи с Зеленским Меркель стало плохо: она тряслась и шаталась
- 16:13 СМИ узнали о планах "Укрзалізниці" возобновить сообщение с Донецком и Луганском
- 16:12 Сергей Бабкин посвятил трогательное послание новорожденному сыну
- 16:06 Макрон прощупал Зеленского на предмет "красных линий", — дипломат о визите президента в Париж
- 16:04 Зеленский назвал дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"
- 15:45 Подскажут дорогу и помогут найти Wi-Fi: в Одессе появился туристический патруль
- 15:39 Украинок освободили из сексуального рабства: их приглашали в Испанию работать горничными
- 15:39 Муж взбесил жену стрижкой домашнего кота «под тигра», превратив его в «аккордеон»
Зеленский предложил свой вариант обмена пленными на Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать об обоюдном желании сторон начать процесс деэскалации ситуации на Донбассе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 18 июня на встрече с председателем немецкого бундестага Вольфгангом Шойбле.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны на Донбассе и возвращения заложников.
В этом контексте Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации. В данном случае не было указано конкретно, кого Зеленский считает второй стороной.
Между тем, 17 июня во Франции на встрече с президентом Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова проводить переговоры с сепаратистами.
«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь», — сказал президент.
Как сообщали «ФАКТЫ», в последнее время уполномоченные по правам человека Украины и России начали более тесный диалог по поводу обмена пленными. Стоит отметить, что на прошлой неделе из Крыма неожиданно отпустили украинского моряка Виктора Новицкого — капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в прошлом году в мае Россия арестовала возле оккупированного Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?