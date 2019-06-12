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Новый формат: омбудсмены Украины и России создадут рабочую группу по освобождению всех осужденных
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова и ее коллега в РФ Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях РФ и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими. Об этом Денисова сообщила в Facebook по итогам встречи с Москальковой в РФ.
«Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех. Поэтому, мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий»,— заявила Денисова.
Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории России, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины.
Ранее сообщалось, что Денисова предложила Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.
При этом Денисова подчеркнула, что они могли бы объединить усилия и «использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех». Также они договорились о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что состояние тяжелобольного Эдема Бекирова, которого оккупанты задержали на админгранице с аннексированным Крымом и содержат в СИЗО Симферополя, стремительно ухудшается.
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