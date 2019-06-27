Путин добивается автономии Донбасса, Медведчуку в Украине отведена особая роль, — Юрий Карин

Украина

Россия возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы. За восстановление россиянам членства в ПАСЕ проголосовали 116 депутатов, против — 62. Еще 15 парламентариев воздержались. Попытки украинской делегации помешать возвращению нашего северного соседа в ассамблею, увы, не увенчались успехом.

«Партнеры не получили ответа на вопросы, зачем им поддерживать Украину дальше и нужна ли она им вообще»

Насколько такое решение ПАСЕ было предсказуемым? Аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич уверен, что судьба России в Ассамблее была решена еще два года назад.

«Я, мои коллеги еще тогда писали о приближающихся проблемах. В ответ шли обвинения в непонимании процессов, говорили о европейских ценностях, мощных позициях Украины и так далее.

2017 год начался с достаточно неприятных сигналов для Украины. Страна уходит с повестки дня мировой и европейской элиты. А редкие упоминания (если исключить критику власти в Киеве) связаны с темой выработки новой политики сосуществования ЕС, США и РФ. При этом мнение украинской стороны никто не спрашивает — просто предлагаются варианты, которые Киев должен принять. Логично. А зачем спрашивать курицу, хочется ей оказаться на сковороде или в кастрюле с кипящей водой?

Отсутствие быстрого прогресса в реформировании Украины и наличие собственных проблем в развитых странах ставит еще один неудобный для Киева вопрос: «А зачем ЕС (США, Японии, Китаю и т. д. ) нужна Украина?»

Последний пункт во многом ключевой для внешней поддержки. Это прекрасно демонстрировали экономический форум в польской Крынице 2016 и Давос-2017. От украинских политиков ждали ответов на вопросы: «Что вы делаете: какие цели, задачи, планируемые результаты?». Ждали предложений хотя бы в области бизнеса. Дождались привычных рассказов о «европейском выборе», «демократии» и жалоб на Россию-агрессора.

Партнеры не получили ответа на вопросы, зачем им поддерживать Украину дальше и нужна ли она им вообще. Зато есть проблема отношений с РФ и вооруженного конфликта «под боком». А значит, будет попытка ее решения по механизмам и алгоритмам, которые приемлемы для Брюсселя, Парижа, Берлина и Вашингтона, но необязательно идеальны для Киева.

А теперь «что делать?». Работать и пытаться сделать за год то, чем не удосужились заниматься предыдущие 36 месяцев, — менять систему принятия решений в стане. Переводить дискурс с партнерами в рациональное русло, предлагая свое место хотя бы в региональной системе, свой функционал. Исходя из понимания своего места, предлагать пути решения наших проблем, искать дополнительных союзников, которым интересно наше позиционирование.

Пока что, несмотря на неприятные события, нам везет: ЕС и РФ обкатывают негативный для нас сценарий на Молдове, а США и РФ еще только намечают темы для предметного разговора. Одним словом, от 12 до 18 месяцев у нас есть", — написал Игар Тышкевич на своей странице в Facebook.

«Совет Европы имеет большой финансовый интерес в возвращении России»

Свое мнение по ситуации в ПАСЕ в интервью «ФАКТАМ» выразил военный эксперт Юрий Карин. Он уверен, что в Парламентской ассамблее существует мощное пророссийское лобби, и потому сейчас случилось то, что случилось.

— Происходящие в Евросоюзе события являются закономерным результатом гибридной деятельности российских спецслужб, — говорит Юрий Карин. — Это и мощнейшие дезориентирующая и дезинформирующая кампании, и миграционный кризис, спровоцированный военными преступлениями РФ в Сирии, и коррумпирование, а также прямое финансирование европейских политиков, и другие методы влияния на ситуацию.

Также следует упомянуть Brexit и резкую смену курса администрации Трампа, которая конфликтует с европейцами. Эти два фактора разрушают европейское единство и евроатлантическую солидарность.

В экономическом плане страны ЕС волнуют вопросы роста безработицы и бюджетного дефицита, что указывает на дисфункции в социальной модели ЕС, где выделяется развитый Север и отстающий Юг континента. Также в ЕС наблюдаются нарастание террористической угрозы, преступности, коррупционные скандалы, что ослабляет позиции традиционных элит.

Кроме того, раскол между брюссельской бюрократией и странами «новой Европы» вызывают подходы по квотам на беженцев в рамках миграционной проблемы.

В странах ЕС растет «евроскептицизм», что, безусловно, как и вышеперечисленное, выгодно Москве, которая умело манипулирует поддержкой «альтернативных партий», особенно националистических и популистких.

— Почему в ПАСЕ фактически заняли сторону России, несмотря на то, что та не выполнила ни одного из поставленных ей условий, и вернули ей членство?

— Причиной принятия ПАСЕ пророссийской позиции является наличие мощного российского лобби, как в Ассамблее (президент ПАСЕ Лиллиан Маури Паскье занимает сторону компромисса с РФ), так и на уровне всего Совета Европы (генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд открыто лоббировал снятие санкций с РФ).

Совет Европы имеет большой финансовый интерес в возвращении России, так как ее взнос в бюджет организации составляет почти 8% (33 млн евро в год). Когда РФ остановила выплату взносов в 2017 году, в организации начался финансовый кризис. В России заявили, что РФ выплатит Совету Европы долг по взносам (около € 60 млн), если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций».

Важно указать, что, когда 25 июня было принято решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ, МИД Германии заявил, что это позитивный шаг, так как это хорошая новость для российского гражданского общества. Граждане России должны по-прежнему иметь возможность взывать к правосудию в Европейском суде по правам человека.

Но, как видим, в целом готовность РФ закрыть финансовый вопрос с ПАСЕ выглядит достаточной предпосылкой для восстановления членства РФ в этой организации без дополнительных условий. Хотя канцлер Германии Ангела Меркель намекала, что такие условия все же существуют.

«РФ является четвертым по значению поставщиком продукции для ЕС и рынком сбыта для товаров европейских фирм»

— Получается, что Европе выгоднее дружить с Россией, чем с нами?

— Если смотреть на вопрос с точки зрения экономического прагматизма, то Россия действительно может предоставить европейскому бизнесу больше возможностей для развития, чем Украина.

Банально российский потребительский рынок более чем в три раза больше украинского. Платежеспособность россиян выше, чем украинцев. Если говорить о товарообороте, то между Россией и ЕС он почти в шесть раз больше, чем между Украиной и ЕС. Внешнеторговый оборот Евросоюза с Россией составил в 2019 году 254 миллиарда евро (торговля Украина — ЕС — это 39 млрд долларов).

Таким образом, РФ, несмотря на западные санкции, российское продовольственное эмбарго и провозглашенную Москвой политику импортозамещения, является сейчас четвертым по значению поставщиком продукции для ЕС (главным образом нефти, газа и угля) и рынком сбыта для товаров европейских фирм (главным образом машин, оборудования и автомобилей).

Однако по сравнению с показаетлями 2012 года доля России во внешней торговле Евросоюза сократилась с почти 10% до нынешних 6,4%. Если санкции будут сняты, то европейский бизнес сможет получить быстрые дополнительные деньги, что будет создавать новые рабочие места в странах ЕС, а значит, снизит внутреннюю социальную напряженность.

Если выйти за пределы сугубо экономического интереса, то в Брюсселе Москва может рассматриваться как более предсказуемый партнер, чем Киев. ЕС известен фактами работы с авторитарными лидерами в странах Африки и Азии, если они обеспечивают стабильность своих режимов в среднесрочной перспективе, чтобы защитить их инвестиции. Россия тут не исключение.

«Цель Путина — это продвижение „мирного плана“ Медведчука»

— Путин неожиданно снял ограничения для провоза украинских товаров через территорию РФ. Выполняются какие-либо договоренности? Если да, то кого с кем? Может быть, Путин на самом деле готов начать говорить с Украиной о мире? Или же заманивает Украину в ловушку?

— Одностороннее решение президента РФ Путина о снятии транзитных ограничений на перевозку украинских товаров в третьи страны при условии установки на транспортные средства пломб ГЛОНАСС и при наличии учетных талонов, обеспечивающих их прослеживаемость, не дает России каких-либо ощутимых экономических бонусов.

Тем не менее это важно для восстановления торговых связей между Украиной и странами Центральной Азии. Экспорт украинских товаров в эти страны упал в период с 2016 года более чем в два раза.

Данное решение является результатом договоренностей между Виктором Медведчуком и Юрием Бойко с одной стороны и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером — с другой. Переговоры состоялись 22 марта 2019 года в Москве. То есть выходит, что это демонстрация украинским властям весомости кума президента Путина Медведчука как важного переговорщика между Киевом и Москвой. Также усиливается перед выборами в Раду влияние партии Бойко «Оппозиционная платформа — За життя», которая фактически пропагандирует российский реванш.

С другой стороны, это также демонстрация Путиным готовности вести прямые переговоры с украинским руководством для решения «других важных вопросов двухсторонних отношений» без международных посредников.

Если исходить из логики того, что Путин продвигает политпроект Медведчука-Бойко, то разговор об искренних намерениях вести переговоры о мире на Донбассе будет преждевременным. Цель Путина — это продвижение «мирного плана» Медведчука, который был обнародован в январе 2019 года и акцентирует внимание на необходимости создания автономии на Донбассе. При этом договоренности о будущем региона могут быть только в рамках «четырехугольника Киев — Донецк — Луганск — Москва».

План-концепция предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины — со своими органами управления, такими как парламент, правительство, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. План основан на Минских соглашениях и соответствует декларации нормандского формата. Предлагается внести в Конституцию Украины поправки об автономном статусе Донбасса. Поскольку в тексте Конституции уже есть Автономный Регион Крым, это не приведет к трансформации Украины в федерацию.

— Если Россия начала снимать некоторые санкции против Украины, означает ли это, что и мы начнем идти на какие-то уступки? Вот, например, начали распространять информацию, что Крым готовится принимать воду из Днепра. К чему это может привести?

— Если судить по переговорам Медведчука-Бойко с Медведевым-Миллером, то РФ очень интересуют уступки со стороны Украины в газовом вопросе. Россия хочет так называемого справедливого урегулирования споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» в международных судах. («Нафтогаз» выиграл сразу несколько газовых споров у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже на общую сумму более 4 мрлд долларов. — Авт.)

Также этот вопрос идет в привязке к теме нового газового соглашения с Украиной и сохранения транзита газа через территорию нашей страны в свете рисков завершения проекта «Северный поток-2». Параллельно идет подготовка к новой «газовой войне» Украины с РФ.

Относительно водной проблемы Крыма, то тут ситуация неоднозначна. С одной стороны, циркулирует информация о том, что в северном Крыму настоящая экологическая катастрофа из-за дефицита воды, что ведет к изменению демографической структуры региона и вымиранию населенных пунктов.

Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна. С другой стороны, есть заявления иного характера. По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова, полуостров уже не сможет обрабатывать крымскую воду.

Если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями. Одним из которых может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой «Херсонской республики», чтобы возобновить снабжение Крыма водой.

— Когда может состояться встреча Путина и Зеленского? Если она состоится, какие вопросы в первую очередь нужно обсуждать?

— О сроках проведения встречи пока говорить рано, но РФ уже выдвигает ряд условий: наличие инициативы с украинской стороны, отход от недружественной линии поведения с Москвой и проявление четкой позиции Зеленского по РФ, стратегия президента Украины по Минским соглашениям и урегулированию конфликта на Донбассе.

Также на время проведения встречи влияет позиция Франции и Германии — как участников нормандского формата — и, безусловно, позиция Вашингтона.

Как писали «ФАКТЫ», на Донбассе заговорили о новом обмене пленными между Киевом и Донецком-Луганском. Примечательно, что фактическим посредником в этой ситуации стал кум Путина Виктор Медведчук, что только подтверждает идею Юрия Карина о планах усиления Кремлем позиций Медведчука в Украине.

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