Общество и люди

"Какая война?": в Кременчуге проучили любителя "русского мира" (видео)

В Кременчуге (Полтавская область) проучили любителя «русского мира», который прогуливался по городу в футболке с надписью «Крым-Россия». Ранее в Запорожской области группа людей устроила шоу с российским флагом.

«Местный покемон спокойно разгуливал в футболке «Крым-Россия». В конце видео видно, что футболку ему немножко «треснули», — говорится в комментарии к видео, которое выложил в Instagram «Донецкий бандеровец».

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter