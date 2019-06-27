- 16:01 В Киеве изменятся маршруты общественного транспорта: что важно знать (схемы)
- 15:51 Лондон, гуд бай: British Airways уходит из Украины
- 15:50 Несколько самолетов не смогли сесть в "Борисполе" из-за урагана
- 15:42 ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России
- 15:31 Россия более предсказуема: в Украине объяснили, почему Москва для Европы важнее, чем Киев
- 15:29 Байдарочницы Повх и Куклиновская завоевали для Украины шестое «золото» на Европейских играх
- 15:20 Офицер, сопровождавший президента Бразилии на саммит G20, вез с собой 39 кг кокаина
- 15:19 В Закарпатской области отсрочили призыв в армию: названа причина
- 15:17 Что-то новенькое: билеты на поезда в Украине можно будет купить за 60 суток
- 15:15 Разведение сил в Станице Луганской: в штабе ООС сделали важное заявление
- 14:58 Не паникуйте: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
- 14:54 Покушение на экс-мэра Конотопа: появились новые сведения
"Какая война?": в Кременчуге проучили любителя "русского мира" (видео)
В Кременчуге (Полтавская область) проучили любителя «русского мира», который прогуливался по городу в футболке с надписью «Крым-Россия». Ранее в Запорожской области группа людей устроила шоу с российским флагом.
«Местный покемон спокойно разгуливал в футболке «Крым-Россия». В конце видео видно, что футболку ему немножко «треснули», — говорится в комментарии к видео, которое выложил в Instagram «Донецкий бандеровец».
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!