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Общество и люди

"Какая война?": в Кременчуге проучили любителя "русского мира" (видео)

14:32 27 июня 2019 1092
Любитель «русского мира» в Кременчуге
Инф. «ФАКТОВ»

В Кременчуге (Полтавская область) проучили любителя «русского мира», который прогуливался по городу в футболке с надписью «Крым-Россия». Ранее в Запорожской области группа людей устроила шоу с российским флагом.

«Местный покемон спокойно разгуливал в футболке «Крым-Россия». В конце видео видно, что футболку ему немножко «треснули», — говорится в комментарии к видео, которое выложил в Instagram «Донецкий бандеровец».

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО».

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