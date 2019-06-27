В сети появилась возможность отвесить оплеуху Путину

Мир

После последних протестов в Грузии против очередного акта агрессии со стороны России, в сети появилась сервис-игра, в которой пользователи могут дать пощечину Владимиру Путину. Ранее сообщалось о скандале, разразившимся в России из-за компьютерной игры Sex with Stalin («Секс со Сталиным»).

Сервис, на котором можно ударить Путина, зарегистрирован в Грузии. Об этом свидетельствует обозначение домена в адресной строке — .ge.

Под логотипом сервиса хэштэгами прописаны лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!» и «Крым — это Украина!»

Рейтинги стран, граждане которых дают оплеухи главе России, постоянно меняются.

Сообщается, что «поквитаться» с главой Кремля могут пользователи Грузии, Японии, Швейцарии, Эстонии, Германии, Италии, Франции, Турции, Украины и даже России. Кликая поочередно на левую и правую руки, можно давать пощечины Путину обеими руками.

Все желающие дать оплеухи Путину могут перейти по ссылке.

Напомним, в четверг, 20 июня у здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с выходкой главы российской делегации на Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. На открытии сессии, которая проводилась в здании парламента Грузии, Гаврилов занял кресло спикера парламента. Тогда грузинские депутаты, представляющие оппозиционные партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», попытались изгнать российскую делегацию. Оппозиция указывала на тот факт, что Гаврилов ранее в своих выступлениях не раз заявлял, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые являются непризнанными республиками. Международное сообщество считает их территорией Грузии. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент. В ответ спецназ с помощью водометов оттеснил протестующих от здания парламента.

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