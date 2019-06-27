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Лондон, гуд бай: British Airways уходит из Украины
Европейские авиакомпании Nordica и British Airways объявили о намерении закрыть рейсы в Украину из-за их нерентабельности. В т.ч. среди отмененных оказался один из самых востребованных на данный момент маршрут Таллинн — Киев.
Прекращение выполнения рейсов ожидается в начале октября 2019 года, сообщает Lowcostavia.
Что касается British Airways, то согласно системе бронирования билетов, последний перелет по маршруту Лондон-Киев состоится 3 октября 2019 года.
Обе авиакомпании обещают переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы.
Отметим, что в январе 2019 года прямые рейсы по маршруту Харьков — Лондон прекратил выполнять лоукостер Wizz Air. Решение было объяснено малым спросом на билеты.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?