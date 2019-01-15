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Wizz Air прекращает полеты из Харькова в Лондон
С 10 февраля компания Wizz Air приостанавливает полеты по маршруту Харьков-Лондон. Это связано с малым спросом на перелеты на данном направлении. Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT прекращает полеты из Быдгоща в Киев и временно приостановит полеты из Быдгоща и Шиманов во Львов.
Как сообщает Центр транспортных стратегий, на сайте венгерской авиакомпании уже нет возможности забронировать билет на рейс Харьков-Лондон после 9 февраля. Сообщается, что первый рейс по этому маршруту авиаперевозчик выполнил 13 ноября 2018 года, самолеты летали дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ирландская лоукост-компания Ryanair планирует запустить новые рейсы из Польши, восемь из которых — в Киев и Львов.
Также сообщалось, что Международные авиалинии Украины с 15 января 2019 года ужесточил правила провоза ручной клади. Пассажирам эконом-класса, как и раньше, будет разрешено проносить сумку весом до 7 килограммов, но из дополнительных вещей, максимум, верхнюю одежду или зонтик.
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