Авария была неизбежна: известный астролог о причинах Чернобыльской катастрофы

Общество и люди



Сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом НВО, вызвал небывалый всплеск интереса к трагическим событиям на Чернобыльской атомной электростанции, которые произошли 26 апреля 1986 года. Оставив в стороне дискуссии о том, что в мини-сериале правда, а что — вымысел, известный астропсихолог Валентина Виттрок в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, какие процессы на небе могли вызвать трагические события на Земле 33 года назад.

— Я составила гороскоп катастрофы на Чернобыльской АЭС, — говорит Валентина. — В апреле 1986 года по оси катастроф, образуемой десятым градусом Близнецов и десятым градусом Стрельца, шел Сатурн, у которого репутация злой планеты. Когда на эту ось попадают крупные планеты Солнечной системы, на Земле происходят аварии и катаклизмы. Более того, с Сатурном соединилась и транзитная Луна, которая отвечает за ночные события — авария произошла в половине второго ночи. В результате в гороскопе образовался устрашающий черный треугольник -Черная Луна, Хирон и Юпитер. Это значит, речь идет о катастрофе планетарного масштаба.

— Эксперимент с «мирным атомом» изначально был обречен на провал?

— Прежде всего стоит обратить внимание на месторасположение ЧАЭС — берег реки Припять в пятнадцати километрах от города Чернобыль. Главной причиной, по которой эта территория была выбрана для строительства такого потенциально опасного объекта, стала ее непригодность как для сельского хозяйства, так и для жилой застройки. Но с астрологической точки зрения она находится под управлением Сатурна в знаке Близнецов, что говорит о ней как о территории возможного в будущем напряжения. Со временем выяснилось, что станция стоит на месте геологического разлома.

Не стоит забывать и о пресловутом человеческом факторе. Люди, которые так или иначе работали над созданием ЧАЭС, а потом ее обслуживали, в гороскопе станции попадают в управляемый Марсом знак Овна. Красная планета образует квадратуру с Нептуном и восходящим Ураном, что говорит о том, что люди, имеющие отношение к ЧАЭС, не обладали объективным видением связанной с ней ситуации, были склонны к ошибкам, просчетам и преувеличению собственной осведомленности и компетентности.

— Но ведь создавался этот объект с благими намерениями.

— Да, и на это даже есть указание в гороскопе ЧАЭС. Но, как это часто бывает, благие намерения привели в ад — в прямом смысле слова. Время введения станции в эксплуатацию было связано с воздействием ретроградного Меркурия, что чревато нестыковками и ошибками в информационной сфере. Они, в свою очередь, привели к тому, что с самого начала все шло не так: не выполнялся план работ, срывались сроки открытия реакторов, специалисты говорили о низком инженерном уровне строительных работ. Можно сказать, что уже на том — первичном — уровне закладывалась «бомба», которая — рано или поздно — должна была взорваться, что подтверждает история станции. Авария 26 апреля 1986 года не первая на ЧАЭС. В сентябре 1982-го при выполнении ремонтных работ на первом энергоблоке не сработала аварийная защита и произошло разрушение тепловыделяющих конструкций. Ремонт тогда длился три месяца, после чего станция снова смогла функционировать. Но, конечно, главный кошмар — взрыв и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС — был впереди.

— Есть еще один фактор, который принято связывать с аварией, — небесное тело, которое называют «звезда Полынь». Оно могло повлиять на события на Чернобыльской АЭС?

— Речь идет о комете Галлея, которая проходит вблизи Солнца — и, как следствие, Земли — каждые 75−76 лет, и каждый раз с ее «визитом» совпадают болезни, напасти, войны, стихийные бедствия и катастрофы. С кометой Галлея связаны такие катаклизмы, как Ледниковый период (якобы тогда от нее откололся кусок настолько большой, что смог закрыть Солнце и спровоцировать похолодание), разрушительное наводнение в Китае в 239 году до нашей эры, война Рима с Иудеей, закончившаяся разрушением Иерусалима, разгром Римской империи варварами и нашествие орд Чингисхана. Из знаменитостей с кометой связывал свою жизнь и судьбу писатель Марк Твен: он родился в 1835 году, когда в очередной раз она пролетала мимо Земли, и был уверен, что уйдет из жизни во время очередного ее визита. Так и случилось — писателя не стало в апреле 1910 года.

В последний раз комета Галлея приближалась к Земле в 1986 году. Мало кто помнит, что ее ждали. Даже песню написали, в которой были слова: «Комета Галлея — загадочный хвост, всем станет светлее на празднике звезд». Ее исполнял Валерий Леонтьев. Но праздника не получилось. 28 января на стартовой площадке взорвался «Челленджер», в результате чего погибло семеро астронавтов, которые должны были следить за приближающейся кометой с земной орбиты. А через три месяца, 26 апреля, произошла авария на ЧАЭС — взорвался один из реакторов. Надо сказать, что не все астрологи считают, что названные трагедии и катастрофы спровоцировала именно комета Галлея. По мнению некоторых, все эти случаи — не более чем совпадения. Что ж, убедиться в том, насколько опасно это небесное тело, можно будет 28 июля 2061 года: именно в этот день комета Галлея в очередной раз приблизится к Земле.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как выглядели настоящие герои сериала «Чернобыль». А о том, насколько правдиво показаны в фильме произошедшие события и соответствуют ли они реальным, «ФАКТАМ» рассказал участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС кандидат физико-математических наук Борис Горбачев.

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