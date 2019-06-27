Политика

Иво Бобул идет в депутаты: сеть взорвалась шутками и фотожабам

Партия «Патриот», лидером которой является политический и общественный деятель Николай Голомша, включила в первую пятерку списка кандидатов в народные депутаты 66-летнего певца, легенду украинской эстрады Иво Бобула. Информация об этом размещена на сайте ЦИК. Напомним, ранее «поющий ректор» Михаил Поплавский возглавил предвыборный список Аграрной партии.

В сети уже отреагировали на появление нового претендента на депутатское кресло из сферы шоу-бизнеса.

«Все, что вчера было шуткой, завтра может стать реальностью. Иво Бобул идет в депутаты», — написал в Facebook пользователь Дмитрий Коган.

«София Ротару хедлайнер на Атласе, Иво Бобул идет в Раду, Виктор Павлик разошелся с женой. Что там Зибров? Билоножко? Лиля Сандулеса?», — иронизирует Андрей Фарисей.

«Свершилось! Ивошко наш Бобул пошел в депутаты. Трепещите, „голосящие“ и „зеленеющие“. Дорогу „новым лицам“ в политике», — призвал Антон Мамонов.

Появились и фотожабы. Так, неизвестный поклонник таланта певца предложил свой вариант предвыборного бигборда для нового кандидата в депутаты.

Напомним, ранее стало известно о намерении баллотироваться в Раду ведущего «Евровидения» Владимира Скичко. Он включен в список кандидатов в депутаты в мажоритарных округах от партии «Слуга народа».



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