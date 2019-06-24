Еще один известный телеведущий идет в политику

Политика

Еще один представитель шоу-бизнеса заявил о своем решении идти в политику. Ведущий «Евровидения-2017» в Киеве Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду Украины. Об этом он официально заявил на своей странице в Instagram. Он будет проходить по мажоритарному округу № 197 и, в случае победы, будет представлять родную Черкасскую область.

«Друзья, у меня для вас важная новость. Сегодня были опубликованы списки мажоритарников от партии „Слуга народа“, и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику. Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну», — рассказал Скичко, который присоединился к партии Владимира Зеленского «Слуха народа».

Сейчас Александр Скичко ведет утреннее шоу «Зірковий шлях» а также программу «Без паники» на канале «Украина». Как будет совмещать телевидение и политику, пока не сообщает.

Ранее к «Слуге народа» присоединились юмористы Роман Грищук, Сергей Сивохо и Юзик из «95 квартала» — Юрий Корявченков.

А известный телеведущий и волонтер Сергей Притула присоединился к партии Святослава Вакарчука «Голос».

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