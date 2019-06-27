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Покушение на экс-мэра Конотопа: злоумышленникам выдвинули новые обвинения
Прокуратура Сумской области переквалифицировала уголовное дело, открытое по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина (баллотируется в Раду по одномандатному избирательному округу № 160). Об этом на брифинге заявил заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.
«Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 („Законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга“) Уголовного кодекса Украины», — заявил он.
Досудебное следствие поручено следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в области.
Сам потерпевший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, ранее стало известно о планах перевода экс-мэра Конотопа в Киев в институт нейрохирургии.
На Семенихина напали возле его дома около в ночь на 27 июня, когда политик шел от гаража к особняку. Мужчину сильно ударили по голове, после чего он потерял сознание.
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