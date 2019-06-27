В Стамбуле подросток геройски поймал выпавшего из окна ребенка (видео)

Мир

В турецком городе Стамбуле 17-летний уроженец Алжира Феузи Забаат смог поймать двухлетнюю Доху Мухаммед, которая упала из окна второго этажа. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что мать не уследила за ребенком, пока готовила еду. Феузи работал неподалеку и заметил девочку, которая стояла в опасной близости у окна. Подросток сумел поймать ребенка на лету — девочка лишь чуть-чуть коснулась земли.

Сам Феузи говорит, что лишь «сделал то, что было необходимо».

Семья спасенного ребенка считает Феузи героем.

Напомним, что в прошлом году в Сети появилось шокирующее видео, снятое в одном из жилых районов Астаны — столице Казахстана. Семилетний мальчик, оставшийся дома без присмотра, заскучал и решил выйти на улицу. Поскольку входная дверь была заперта, малыш разрезал ножом москитную сетку на окне, вылез наружу и попытался спуститься вниз. Стоявшие на улице люди заметили ребенка, который повис на 10-м этаже и стали кричать. К счастью, призывы о помощи услышал 28-летний сосед мальчика снизу Артем Карев. Соседи вызвали скорую помощь и спасателей. Мать ребенка, стоявшая во время инцидента на улице, потеряла сознание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», латвийские пожарные спасли жизнь человеку, который выпал из окна с четвертого этажа, поймав его за ноги. Тогда спасатели получили сигнал о том, что мужчина собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Благодаря отзывчивости соседей пожарные смогли попасть в квартиру этажом ниже и приготовиться ловить человека. Также они при помощи альпинистского снаряжения попытались подобраться к нему с крыши, но его руки соскользнули, и он начал падать. Пожарные, которые были этажом ниже, смогли поймать его на лету за ноги и достали через окно.

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