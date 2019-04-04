Аэропорт Ататюрка в Стамбуле закроют: украинцев предупредили о переносе рейсов

Украина

Украинцев, планирующих путешествие в Стамбул (Турция) предупредили о постепенном переносе всех коммерческих рейсов из аэропорта имени Ататюрка (код Istanbul Ataturk Airport — IST) в новый аэропорт (код IATA «ISL»). Перенос начнется с 03:00 пятницы, 5 апреля. Ранее сообщалось, что лоукост-авиаперевозчик Ryanair открывает новое прямое авиасообщение между украинским Харьковом и польской Познанью с 27 октября 2019 года.

Как сообщают в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле, аэропорт имени Ататюрка полностью прекратит свою деятельность в 02:00 субботы, 6 апреля. «Планируется, что перенос всех коммерческих рейсов в новый аэропорт будет продолжаться до 24:00 воскресенья, 7 апреля. Для избежания возможных логистических усложнений, в период с 03:00 5 апреля до 24:00 7 апреля 2019 года рекомендуем всем путешествующим отслеживать информацию на веб-сайтах соответствующих авиалиний и контактировать с нами для получения актуальной информации о выполнении/отмене/переносе рейса, а также уточнения аэропорта прибытия в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоукостер Ryanair запустит рейсы из международного аэропорта «Одесса» в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия).



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