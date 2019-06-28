Маленький «поисковичок»: в Индонезии родители дали сыну имя Google (фото)

Мир

На юго-западе Индонезии, в провинции Бекас живет малыш по имени Google. Родители долго выбирали IT-компанию, в честь которой назвать ребенка. Были варианты Windows, iPhone, Microsoft, iOS. Причина — в том, что 27-летняя Элла Карин и 31-летний Энди Кахья Сапутра уверены в том, что имя сделает сына таким же полезным, как интернет-поисковик, пишет Mirror.

«Когда малыш родился, гордый папа решил назвать его Google, без фамилии», — сказано в сообщении.

По мнению отца, фамилия разбавила бы «сущность» имени. Мать же верит, что ребенок станет «лидером» «многих людей».

Это второй сын пары. Он появился в ноябре 2018 года, но в соцсетях о малыше узнали на днях. Отец думал об имени Альбар Дигрантара Путра, но все изменилось, когда пошел седьмой месяц беременности. В то время мужчину вдохновили новейшие технологии.

Местные СМИ пишут, что первые три месяца родители скрывали имя. Знакомые интересовались, как называть ребенка, но советовали обращаться не иначе как «Малыш».

Издание напоминает, что если бы малыш родился в мексиканском штате Сонора, он мог бы зваться иначе, так как власти запретили родителям давать детям странные имена. «Гугла» среди них нет, но Facebook присутствует точно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы также давали в прошлом году странные имя, среди которых — Филофтея и Солнцемир.

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