Происшествия

На Донбассе задержанный пьяный уголовник отобрал оружие у полицейского и застрелился

В Константиновке (Донецкая область) пьяный уголовник, задержанный за нападение на женщину, отобрал у правоохранителя оружие и застрелился прямо в отделении полиции. Ранее в Донецкой области полицейские задержали мужчину с пакетом, в котором находились части человеческого тела.

Как сообщают в областной полиции, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения (1,6 промилле), напал на прохожую. Женщине, получившей несколько ударов, удалось вырваться и убежать. Но злоумышленник догнал ее и ограбил.

Местного жителя (1991 года рождения) задержали и доставили в Константиновское отделение полиции. «Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой», — говорится в сообщении.

По данному факту начато служебное расследование, на время которого начальник Константиновского отделения полиции отстранен от выполнения служебных обязанностей. На месте ЧП работают сотрудники ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области задержана банда, которая в течение нескольких лет совершала нападения на валютчиков на севере региона. В банду входили четверо злоумышленников в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим. Двое из них оказались жителями Славянска, остальные — выходцами из Херсона и России. До момента задержания они успели завладеть 2 миллионами гривен.

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