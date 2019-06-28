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В Москве после сильнейшего ливня затоплены подъезды к аэропорту "Шереметьево" (фото)
В Москве администрация «Шереметьево-1» рекомендовала пассажирам не ехать в аэропорт на автомобилях, используя «альтернативные пути и маршруты» — подъезд к терминалу В превратился в реку. Ранее этот терминал был затоплен из-за ошибочного срабатывания пожарной сигнализации.
Как сообщает «Лентач», очевидцы утверждают, что вода, затопившая улицы после сильных дождей, не уходит из-за неработающей ливневой канализации. В Telegram ресурс выложил фотографии, сделанные в района аэропорта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Шереметьево» загорелся борт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Мурманск, но был вынужден вернутся в Москву. Тогда во время пожара погиб 41 человек.
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