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Московский аэропорт Шереметьево затопило из-за ошибочно сработавшей пожарной сигнализации (видео)
В московском аэропорту Шереметьево произошел потоп в терминале B. По свидетельству очевидцев, причиной ЧП стал отнюдь не сильный ливень, как в Киеве. Оказалось, что к катастрофическим последствиям привело срабатывание пожарной сигнализации, которая не выключала воду на протяжении получаса.
В кадрах обнародованного видео видно, как сотрудники аэропорта пытались справиться с последствиями инцидента в то время, как пассажиры с чемоданами в буквальном смысле переходили терминал вброд.
Российские СМИ отмечают, что только неделю назад в Шереметьево была зафиксирована другое ЧП — пассажиры страдали от массовой задержки с выдачей багажа. Тогда в руководстве предприятия заявили, что на их складах лежит около тонны чемоданов и сумок.
Напомним, в мае в Шереметьево загорелся современный российский авиалайнер, что привело к нескольким смертям.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!