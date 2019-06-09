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Московский аэропорт Шереметьево затопило из-за ошибочно сработавшей пожарной сигнализации (видео)

20:36 9 июня 2019 49
Пострадавший терминал
Инф. «ФАКТОВ»

В московском аэропорту Шереметьево произошел потоп в терминале B. По свидетельству очевидцев, причиной ЧП стал отнюдь не сильный ливень, как в Киеве. Оказалось, что к катастрофическим последствиям привело срабатывание пожарной сигнализации, которая не выключала воду на протяжении получаса.

В кадрах обнародованного видео видно, как сотрудники аэропорта пытались справиться с последствиями инцидента в то время, как пассажиры с чемоданами в буквальном смысле переходили терминал вброд.

 

 

Российские СМИ отмечают, что только неделю назад в Шереметьево была зафиксирована другое ЧП — пассажиры страдали от массовой задержки с выдачей багажа. Тогда в руководстве предприятия заявили, что на их складах лежит около тонны чемоданов и сумок.

Напомним, в мае в Шереметьево загорелся современный российский авиалайнер, что привело к нескольким смертям.

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