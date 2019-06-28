Украина

Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам — бойцам ООС и пообещал, что это только начало

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на Донбассе. Напомним, ранее стало известно об осуждении бывшего бойца АТО Тимура Тумгоева, выданного России.

В списке, обнародованном на сайте главы государства, перечислены имена Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлии Толопы.

По словам Зеленского, в ближайшее время он намерен принять новые решения о предоставлении гражданства другим нынешним и бывшим бойцам. Это произойдет после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения «в установленном порядке».

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко официально обратилась к президенту с призывом принять в гражданство Украины героиню публикации «ФАКТОВ» — россиянку Толопу, которая с 2014 года воюет на Донбассе в составе добровольческого батальона «Айдар».

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