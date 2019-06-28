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Украинские моряки в обмен на место в Ассамблее: СМИ узнали условия возвращения России в ПАСЕ
Стали известны некоторые негласные договоренности, которые Запад достиг с Путиным с целью возвращения российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. По информации Европейской правды, Москва должна была освободить 24 украинских моряков, а взамен ей вернут полномочия в ПАСЕ (это должно сопровождаться погашением долга в бюджет Совета Европы). Причем полномочия в ПАСЕ должны были возвратить без малейших исключений.
По данным источника ресурса, предложения о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко в качестве ультиматума, или предложения, «от которого нельзя отказаться».
Зеленского о договоренностях поставили в известность во время его первых же зарубежных визитов в Париж и Берлин, однако он своего согласия на это не дал.
В то же время источник издания усомнился в том, что Меркель и Макрон были осведомлены о деталях российского «шага навстречу» — ведь в соответствии с нотой МИД РФ Киев должен был признать правомерность уголовного преследования моряков, а значит, косвенно признать принадлежность Крыма России.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин обнародовал содержание нот МИД РФ по украинским морякам и ответной ноты МИД Украины, недовольство содержанием которой выразил президент Зеленский.
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