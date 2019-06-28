В офисе "Европейской Солидарности" запланированы обыски: в партии выступили с заявлением

Политика

В «Открытом офисе» партии «Европейская Солидарность» (ЕС) планируются обыски. Ранее обыски прошли у известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности» Юрия Бирюкова, а также в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сказала на брифинге народный депутат Украины, член команды ЕС Виктория Сюмар, причины обысков неизвестны. Политсила расценивает их проведение как попытку парализовать работу офиса и штаба «Европейской Солидарности».

«Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов», — убеждена Сюмар.

По ее словам, во второй раз за последние полгода выдвигаются обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса. Это уже стало ключевым элементом предвыборных технологий, когда за считанные недели до выборов идет имитация расследований. Такими голословными обвинениями «бьют по всем, кто защищал и защищает страну».

«Мы считаем это местью за нашу активную позицию на реваншистские события, которые происходят в Украине. Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизацию и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалицию стран, поддержавших Украину и покинули зал ПАСЕ», — напомнила депутат.

Сюмар отметила, что те действи, который сейчас предпринимаются в отношении «Европейской солидарности», не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания.

Политик также считает, что действия топ-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, который действует в тандеме с ГБР, «это слив информации России, который явно ослабляет украинскую армию».

«В ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А те, кто прямо противостоял Путину и его войскам. На дипломатических фронтах и на фронтах реальных. И мы точно не боимся называть фамилии Путина, Портнова, которые стремятся уничтожить Украину как независимое государство», — отметила Сюмар.

Она также сообщила, что «Европейская Солидарность» будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам.

«Партия и впредь будет последовательно защищать украинские интересы и стоять на пути всем проявлениям пророссийского реванша», — подытожила нардеп.

Напомним, ранее «Европейская Солидарность» заявила о преследовании и политическом давлении на кандидатов от партии.

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