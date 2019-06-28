План убийства вынашивал год: полиция рассказала подробности резни в Одессе

Происшествия

В полиции рассказали подробности нашумевшего убийства семьи в Одессе 27 июня вечером в одной из коммунальных квартир города.

«78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно убил семью — жертвами стали 67-летняя пожилая женщина, также ее 46-летняя дочь», — сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Затем злоумышленник набросился на мужчину (46-летнего мужа младшей из женщин), но тот сумел вырваться и выбежал во двор жилого дома, чтобы позвать на помощь.

Очевидцами указанного события стали случайные прохожие, которые сразу вызвали полицейских. Тем не менее, злоумышленник с ножом нагнал намеченную им третью жертву и нанес ему многочисленные ранения. Потерпевший скончался на месте.

«Прибывшие на место ЧП полицейские по „горячим следам“ задержали злоумышленника. (По некоторым данным, в это время он стремился оттереть кровавые пятна на мраморных лестницах в подъезде. — Авт.) Своей причастности к совершению преступления пенсионер не отрицал и пояснил, что убийство задумал больше года назад», — сообщили в полиции.

Он рассказал полицейским, что убить соседей решил, чтобы отомстить, так как длительное время подозревал их (соседей) в хищении у него большой суммы денег и ценностей.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Уголовное производство начали по п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 13 июня в Одесской области произошло еще одно громкое убийство. Тогда 22-летний парень убил 11-летнюю девочку.

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