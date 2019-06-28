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Происшествия

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

12:28 28 июня 2019 416
Даша Лукьяненко
Инф. «ФАКТОВ»

Жители Ивановки под Одессой рассказали о семье Николая Тарасова, который зверски убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Односельчане пришли на эфир программы «Говорить Україна».

По словам жителей села, родители подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова били детей палкой, называли «сволочью», «скотом», «падлами».
В частности, местная жительница Анна Зборовчук, которая рядом с Тарасовыми торгует на местном рынке, не раз слышала, как отец унижал братьев, обзывал, иногда бил и угрожал убить.

«Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила», -рассказала женщина.

По словам другой знакомой семьи, издевательства действительно имели место. Кроме того, в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата.

Напомним, трагедия в Ивановке произошла 13 июня, когда 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой. Девочку круглосуточно искали односельчане, полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. 19 июня тело Даши было извлечено из выгребной ямы в доме ее соседа. Подозреваемого — 22-летнего Николая Тарасова — задержали. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. 21 июня прошли похороны 11-летней Даши.

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