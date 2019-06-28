- 13:14 Филарет окружил себя людьми, которые говорят только то, что он хочет слышать, — архиепископ Евстратий Зоря
- 12:59 Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам — бойцам ООС и пообещал, что это только начало
- 12:55 Сеть шокировали полчища крыс на полках московского супермаркета
- 12:45 В Москве после сильнейшего ливня затоплены подъезды к аэропорту "Шереметьево"
- 12:33 В Одессе сильный ветер повалил десятки деревьев: курортников просят быть осторожнее
- 12:28 Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко
- 12:03 Аплодировали стоя: украинская певица триумфально выступила во Франции с песнями Эдит Пиаф
- 12:01 Тройное убийство в центре Одессы: пожилой мужчина вырезал семью соседей-должников
- 11:55 Непогода в Киеве: в сеть выложили впечатляющие фото и видео потопа в Академгородке
- 11:46 ВСУ отбили у боевиков важную высоту на Донбассе
- 11:38 На Донбассе задержанный пьяный уголовник отобрал оружие у полицейского и застрелился
- 11:27 На "ДНР" и "ЛНР" напали полчища насекомых
Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко
Жители Ивановки под Одессой рассказали о семье Николая Тарасова, который зверски убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Односельчане пришли на эфир программы «Говорить Україна».
По словам жителей села, родители подозреваемого в убийстве девочки Николая Тарасова били детей палкой, называли «сволочью», «скотом», «падлами».
В частности, местная жительница Анна Зборовчук, которая рядом с Тарасовыми торгует на местном рынке, не раз слышала, как отец унижал братьев, обзывал, иногда бил и угрожал убить.
«Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила», -рассказала женщина.
По словам другой знакомой семьи, издевательства действительно имели место. Кроме того, в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата.
Напомним, трагедия в Ивановке произошла 13 июня, когда 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой. Девочку круглосуточно искали односельчане, полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. 19 июня тело Даши было извлечено из выгребной ямы в доме ее соседа. Подозреваемого — 22-летнего Николая Тарасова — задержали. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. 21 июня прошли похороны 11-летней Даши.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.