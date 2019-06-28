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Мир

Параноик: Путина на саммите G20 поймали за странным занятием (видео)

16:28 28 июня 2019 596
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В Осаке (Япония) на саммите стран «большой двадцатки» президент России Владимир Путин, сидевший за столом вместе с другими участниками мероприятия, пил из собственной посуды — стакана белого цвета.

Видео в Twitter выложил «Лентач». «Дед уже совсем параноик. Даже на G20 из своего стакана пьет», — говорится в комментарии к видео.

«Просто кое-что смыслит в отравлениях», — прокомментировал видео один из интернет-пользователей. «Истории про пуленепробиваемый саркофаг, в котором он спит, теперь не кажутся смешным вымыслом», — добавил второй.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед началом переговоров президентов США и России журналисты спросили Дональда Трампа, собирается ли он обсудить с Владимиром Путиным вмешательство в американские выборы. Президент США засмеялся и сказал президенту России: «Не вмешивайся в выборы, пожалуйста».

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