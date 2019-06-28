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В полиции установили мать мальчика, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах
Правоохранители разыскивают мать маленького мальчика, которого мертвым обнаружили в чемодане, брошенном возле недостроя в Черновцах.
«Устанавливаем местонахождение матери мальчика, которого нашли мертвым в чемодане в Черновцах — Пилявской Анны Александровны, 1997 г. р., уроженки Хмельницкой области», — сообщает в социальных сетях первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Приметы: рост 160−170 см, среднего телосложения, волосы темные, волнистые с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, наращенные длинные ресницы, на левой руке, ближе к запястью, татуировки в виде короны, на предплечье -татуировка с изображением «ловца снов с председателями двух волков».
«Если известна какая-либо информация о матери погибшего мальчика, сообщите, пожалуйста, на линию 102», — пишет Вячеслав Аброськин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Задержанный — брат отчима ребенка. Следствие считает, что к убийству привел семейный конфликт, и преступление должно было стать местью матери и отчиму мальчика.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..