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В Черновцах нашли чемодан с телом ребенка (фото)
Вечером в четверг, 27 июня, на окраине Черновцов обнаружили чемодан с телом маленького мальчика. Ранее в Киеве задержали мужчину, который убил 9-летнего пасынка брата.
Как информирует ГУНП в Черновицкой области, чемодан обнаружили прохожие, которые тут же сообщили о страшной находке правоохранителям. Полицейские, прибывшие на место ЧП, выяснили, что в чемодане находился мертвый ребенок в возрасте до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство)
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области родители убили и сожгли в печи свою пятилетнюю дочку Дашу, которую ранее отдавали в приемную семью, но под давлением местных «активистов» вернули биологическим матери и отцу.
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