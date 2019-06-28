Тереза Мэй обсудила с Путиным освобождение украинских моряков

Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках саммита G20 провела двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой призвала Кремль освободить украинских моряков. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса британского премьера в Лондоне.

Это заявление прозвучало в контексте общего обсуждения отношений между Великобританией и Россией, а также оценки безответственных внешнеполитических действий России, подрывающих позиции этой страны в мире.

«Премьер-министр встретилась с президентом Путиным на саммите G20. Она сказала президенту, что не может быть нормализации в двусторонних отношениях, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам, — включая враждебные вторжения в другие страны, дезинформацию и кибернетические атаки, — которые подрывают позиции России в мире», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Мэй сказала, что действия России в Украине вызывают глубокое беспокойство, и для любого прогресса необходимо достичь деэскалации конфликта и освободить 24 украинских моряков, чьи корабли были силой захвачены в Черном море.

Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп, который также общался с президентом России Путиным в Осаке (Япония) на саммите «большой двадцатки», не обсуждал вопрос захвата РФ украинских кораблей у берегов оккупированного Крыма осенью 2018 года.

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