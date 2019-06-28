Украина

Трамп не говорил с Путиным о пленных украинцах: американский журналист уличил главу США в лицемерии

Президент США Дональд Трамп, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в Осаке (Япония) на саммите «большой двадцатки», не обсуждал вопрос захвата РФ украинских кораблей у берегов оккупированного Крыма осенью 2018 года.

Об этом в социальных сетях сообщил корреспондент New York Times Майкл Кроули (Michael Crowley). Журналист напомнил, что ранее американский лидер отменил свою встречу с Путиным после захвата украинских моряков и кораблей, заявив, что встретится с хозяином Кремля только после того, как вопрос будет решен. Проблема не решена, однако встреча состоялась. Более того, вопрос о пленных украинских моряках на ней… вообще не поднимался.

«Когда я спросил у Трампа, что там с кораблями, он сказал: «Мы это не обсуждали», — пишет Майкл Кроули.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно тайным договоренностям, Москва должна была освободить 24 украинских моряков взамен возвращения полномочий в ПАСЕ без малейших исключений.

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