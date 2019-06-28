Украина

За семь месяцев один телефонный звонок: пленный украинский моряк рассказал о порядках в российской тюрьме

Самый молодой из 24 пленных украинских моряков, захваченных россиянами в районе Керченского пролива осенью 2018 года, Андрей Эйдер, в очередном письме из Лефортово рассказал, как проходят тюремные будни.

Во время следственных действий он передал письме своему адвокату Александре Марковой, Она опубликовала его на своей странице в Facebook.

По словам моряка, тюремное начальство не особо беспокоится о заключенных. Письма в СИЗО могут нести минимум месяц или более. Могут и вообще не принести или сразу отдать несколько, которые датируются 2018 годом или началом 2019.

«Письмо с фотографиями семьи я ожидал полгода», — пишет парень.

От отметил, что ему и еще нескольким морякам удалось поговорить с родными, но всего только 10 минут.

«Также в нашу сторону за это время высказались некоторые международные организации, участником которых также является Россия. К примеру, могу привести Резолюцию ПАСЕ 2259, которая потребовала нашего немедленного освобождения. Проголосовали „за“ — 103, „против“ — 3 и 16 воздержались. Еще решение Международного Трибунала по морскому праву ООН. Трибунал потребовал нашего освобождения. 19 судей „за“ и 1 судья „против“. И да, этот судья из РФ. Я думал, что международные организации и договоренности они на то и международные, чтоб решать различные ситуации, что они для всех. Оказывается, нет. И все это в 21 веке, а не в 15», — пишет моряк.

Украинский военнослужащий возмущается, что на российском телевидении их называют преступниками.

«Может, хватит называть действующих военнослужащих ВМС ВС Украины преступниками. Мы порядочные и адекватные люди, призванные защищать родину. Нас не надо ставить наравне с нарушителями закона. 21 век на дворе, права и ценности человека превыше всего. Люди не могут быть политической картой. Каждый человек — это чей-то ребенок, муж/жена и родитель. От жизни одного зависит жизнь кого-то еще. Не стоит превращать эти жизни в разменные монеты. При этом, кто-то идя в США жалуется на медленный интернет и 300 минут общения с семьей в месяц. А кто-то на неполностью извлеченные осколки после ранения. Какова политика двойных стандартов на вкус? Все это моя субъективная точка зрения. Выводы каждый должен сделать сам», — подытоживает Эйдер.

Напомним, 25 июня российские следователи в Москве начали предъявлять окончательные обвинения захваченным украинским военным морякам. До 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истек во вторник, 25 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 26 июня в «Лефортово» заключили брак украинский военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна.

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