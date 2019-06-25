Военнопленным украинским морякам начали предъявлять окончательные обвинения

Украина

Следствие страны-агрессора в Москве начало предъявлять окончательные обвинения захваченным в нейтральных водах Черного моря украинским военным морякам. Об этом рассказал адвокат Айдер Азаматов.

«Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции — это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)», — рассказал он, сообщает Крым.Реалии.

По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что «обвинение абсурдное и вину свою он не признает».

«(Будзыло. — Авт.) напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву», — рассказал Азаматов.

Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие страны-агрессора предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.

«Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло», — добавил он.

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно также, что захваченные россиянами в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter