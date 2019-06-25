- 20:54 В Запорожье во время движения загорелся грузовик с посылками: фото и видео с места происшествия
- 20:52 Реванш РФ в ПАСЕ: политологи прокомментировали деятельность украинских делегатов
- 20:27 Военнопленным украинским морякам начали предъявлять окончательные обвинения
- 19:48 Второй за сутки: под Днепром подорвали банкомат
- 19:46 Елизавета II уступила Кейт Миддлтон свою должность, которую занимала 67 лет
- 19:41 Как тратили деньги в семье Вернадского, изображенного на 1000-гривневой купюре
- 19:37 В центре Киева установили "Железный трон": опубликовано видео
- 19:24 Донецкие пропагандисты признали провал паспортной аферы Путина на Донбассе
- 19:23 Комедия «Вчера» с песнями The Beatles и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:22 Мировая звезда и популярная артистка: названы судьи и новая ведущая «Х-фактора»
- 19:20 Изнасилование 15-летней девушки в Умани: в полиции показали фоторобот подозреваемого
- 19:06 «Накачанный» ворон в позе гориллы озадачил и повеселил сеть
Военнопленным украинским морякам начали предъявлять окончательные обвинения
Следствие страны-агрессора в Москве начало предъявлять окончательные обвинения захваченным в нейтральных водах Черного моря украинским военным морякам. Об этом рассказал адвокат Айдер Азаматов.
«Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции — это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)», — рассказал он, сообщает Крым.Реалии.
По его словам, украинский моряк, мичман Юрий Будзыло заявил, что «обвинение абсурдное и вину свою он не признает».
«(Будзыло. — Авт.) напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву», — рассказал Азаматов.
Другой адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов уточнил, что до 9 июля следствие страны-агрессора предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам.
«Следственные действия расписаны до 9 июля. Пока успели предъявить троим: Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло», — добавил он.
После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно также, что захваченные россиянами в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.