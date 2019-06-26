Свадьба в застенках: пленный украинский моряк женился в московском СИЗО "Лефортово"

Украина

В среду, 26 июня, в московском СИЗО «Лефортово» заключили брак украинский военный моряк Виктор Беспальченко (один из 24 захваченных россиянами в районе Керченского пролива) и его невеста Татьяна. Об этом в Facebook сообщил журналист УНИАН Роман Цимбалюк, работающий в Москве.

Он отметил, что несмотря на непростые обстоятельства, Татьяна была в белом платье, а жених в костюме. Как и на любой свадьбе, молодые обменялись кольцами.

По словам невесты Беспальченко, сегодня только роспись, а настоящая свадьба будет, когда моряк вернется на родину.

Напомним, 25 июня российские следователи в Москве начали предъявлять окончательные обвинения захваченным украинским военным морякам. По словам адвоката Николая Полозова, до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам. После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истекает во вторник, 25 июня.

Как писали «ФАКТЫ», захваченные россиянами в районе Керченского пролива украинские военные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

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