- 18:47 В России путинскую пропагандистку Скабееву "увековечили" с помощью унитаза
- 18:27 Руслан Щербань идет в депутаты, чтобы добиваться справедливости
- 18:23 Следующий шаг — обвинение волонтеров в контрабанде: у Порошенко отреагировали на скандальные обыски в Минобороны
- 18:19 Температура выше 40: в Европе из-за жары гибнут люди
- 17:55 Не в костюме: Зеленский показал в сети, как отмечает День Конституции
- 17:53 «Надоело врать»: один из подсудимых по делу об убийстве судьи и мэра Кременчуга начал давать правдивые показания
- 17:23 За семь месяцев один телефонный звонок: пленный украинский моряк рассказал о порядках в российской тюрьме
- 17:18 Наградить (посмертно): Зеленский удостоил ордена погибшего нардепа Тымчука
- 16:53 Тереза Мэй обсудила с Путиным освобождение украинских моряков
- 16:47 В полиции установили мать мальчика, обнаруженного мертвым в чемодане в Черновцах
- 16:30 Завез военных на блокпост боевиков: волонтеры раскрыли данные об освобожденных пленниках "ДНР"-"ЛНР"
- 16:28 Параноик: Путина на саммите G20 поймали за странным занятием
Руслан Щербань идет в депутаты, чтобы добиваться справедливости
Руслан Щербань официально стал кандидатом в народные депутаты Украины по шестидесятому мажоритарному округу. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его как самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.
Руслан Евгеньевич Щербань — сын известного нардепа и одного из самых видных бизнесменов Донецкого региона Евгения Щербаня, которого расстреляли в 1996 году в аэропорту. Убийство получило мощнейший резонанс: СМИ сразу назвали его политическим.
По словам Руслана Щербаня, он баллотируется в родной Донецкой области по 60 округу (Волноваха, часть Мариуполя, Новоазовский, Мангушский, Бойковский и Никольский районы. — Авт.), чтобы отстаивать экономические интересы Донбасса, увеличивать инвестиционную привлекательность региона и сконцентрироваться на решении социальных проблем украинцев.
Политик будет активно развивать образовательные программы, социальную сферу, а также земельные отношения.
Справка
Сегодня Руслан Щербань — это успешный украинский бизнесмен и управленец, занимающийся, политической и общественной деятельностью. Неоднократно был депутатом Донецкого областного совета и в рамках своих полномочий как член комиссии по экономической политике и финансам способствовал решению проблем своего округа. Также занимался реализацией медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных программ. Оказывал помощь в покупке медикаментов, одежды, продуктов питания, предметов первой необходимости воспитанникам интернатов. Систематически помогал ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, малообеспеченным жителям региона.
Курировал ряд социальных программам — основал в Володарском районе Донецкой области благотворительный фонд «Ветеран», запустил районный конкурс «Лучший ученик года», всецело способствуя организации учебного процесса в школах Донецкого края, мотивируя учащихся развиваться у познавать новое. Возглавляет благотворительный фонд им. Евгения Щербаня, реализовывает общественные программы социальной поддержки украинцев.
Начиная с 2015 года отстаивал интересы донецких вкладчиков ПАО «АКБ «Капитал». Судебные тяжбы в разных инстанциях длились четыре года, и 11 июня 2019 года Верховный суд Украины принял окончательное решение об отмене незаконного банкротства и ликвидации банка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...