Руслан Щербань идет в депутаты, чтобы добиваться справедливости

Украина

Руслан Щербань официально стал кандидатом в народные депутаты Украины по шестидесятому мажоритарному округу. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его как самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Руслан Евгеньевич Щербань — сын известного нардепа и одного из самых видных бизнесменов Донецкого региона Евгения Щербаня, которого расстреляли в 1996 году в аэропорту. Убийство получило мощнейший резонанс: СМИ сразу назвали его политическим.

По словам Руслана Щербаня, он баллотируется в родной Донецкой области по 60 округу (Волноваха, часть Мариуполя, Новоазовский, Мангушский, Бойковский и Никольский районы. — Авт.), чтобы отстаивать экономические интересы Донбасса, увеличивать инвестиционную привлекательность региона и сконцентрироваться на решении социальных проблем украинцев.

Политик будет активно развивать образовательные программы, социальную сферу, а также земельные отношения.

Справка Сегодня Руслан Щербань — это успешный украинский бизнесмен и управленец, занимающийся, политической и общественной деятельностью. Неоднократно был депутатом Донецкого областного совета и в рамках своих полномочий как член комиссии по экономической политике и финансам способствовал решению проблем своего округа. Также занимался реализацией медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных программ. Оказывал помощь в покупке медикаментов, одежды, продуктов питания, предметов первой необходимости воспитанникам интернатов. Систематически помогал ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, малообеспеченным жителям региона. Курировал ряд социальных программам — основал в Володарском районе Донецкой области благотворительный фонд «Ветеран», запустил районный конкурс «Лучший ученик года», всецело способствуя организации учебного процесса в школах Донецкого края, мотивируя учащихся развиваться у познавать новое. Возглавляет благотворительный фонд им. Евгения Щербаня, реализовывает общественные программы социальной поддержки украинцев. Начиная с 2015 года отстаивал интересы донецких вкладчиков ПАО «АКБ «Капитал». Судебные тяжбы в разных инстанциях длились четыре года, и 11 июня 2019 года Верховный суд Украины принял окончательное решение об отмене незаконного банкротства и ликвидации банка.

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