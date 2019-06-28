Политика

Следующий шаг — обвинение волонтеров в контрабанде: у Порошенко отреагировали на скандальные обыски в Минобороны

Любые инсинуации по поводу обысков в Министерстве обороны, отдельных воинских частях и домах волонтеров имеют ярко выраженную политическую окраску. Об этом заявил генерал-лейтенант, Герой Украины, представитель команды Партии «Европейская Солидарность» Михаил Забродский на пресс-конференции в Открытом офисе партии.

По его словам, доверие к Вооруженным силам Украины превышает доверие к церкви и это все достигалось огромным трудом, в том числе и волонтеров, которые на протяжении последних 5 лет помогали возрождать украинское войско, говорится в сообщении партии.

«Если кто-то забыл, с чего начинались добровольческие батальоны, Национальная гвардия, остальные составляющие сектора безопасности и обороны, то я могу напомнить. Это была очень слабая в плане материального обеспечения структура. Я очень хорошо помню и бабушек, которые передавали консервы собственного производства и людей, которые решали более серьезные вопросы. К примеру, поставки для армии приборов ночного видения, которые нужно было завозить из-за границы», — напомнил Забродский.

Он также рассказал одну из историй о том, как в оккупированном Крыму, в городе Симферополь изготавливались определенные военные приборы, затем «контрабандным» путем доставлялись на подконтрольную украинской власти территорию и использовались по назначению.

«Неужели следующее обвинение волонтеров будет в контрабанде?!», — заявил Михаил Забродский.

Генерал Забродский отметил, что команда партии «Европейская Солидарность» будет жестко противостоять всем проявлениям пророссийского реванша, а также попыткам ослабить Вооруженные силы Украины.

Как писали «ФАКТЫ», ранее обыски прошли у известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности» Юрия Бирюкова, а также в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады.

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