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Украинские стрелки завоевали «бронзу» на Европейских играх (фото)
Украинцы Павел Коростылев и Елена Костевич (на фото в заголовке) стали бронзовыми медалистами Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь).
Наши спортсмены, выступавшие в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25-метровой дистанции, в финальном раунде по итогам двух серий обеспечили себе «бронзу», но побороться за более высокое место им не удалось, хотя некоторое время Коростылев и Костевич удерживали лидерство. В итоге, наши спортсмены уступили всего 0,3 балла немецкому дуэту Гайс-Венекамп, которые в итоге завоевали «золото», а «серебро» досталось их соотечественникам паре Райтц-Карш.
Отметим, что еще одну награду бронзового достоинства положил в копилку украинской команды боксер Евгений Барабанов, который в категории до 69 кг прошел без борьбы швейцарца Джонатана Бруншвайлера, легко одолел турка Нечата Экинчи (5:0) и Евгения Довголевеца из Беларуси (4:1), но в полуфинале так же без шансов уступил россиянину Харитону Агрбе (0:5). Впрочем, сам факт выхода в полуфинал гарантировал нашему спортсмену награду.
Таким образом, имея в своем активе 29 медалей (7 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых), Украина продолжает занимать четвертое место в общем зачете.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская велосипедистка стала чемпионкой Европейских игр.
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