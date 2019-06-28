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Ураган "вырубил" знаменитые фонтаны на Русановке в Киеве
В столице треть фонтанов на Русановском канале в течение выходных не будут работать из-за повреждения высоковольтного электрического кабеля во время непогоды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«В связи с непогодой, которая случилась вчера вечером в Киеве, произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обследования специалистами электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля. Таким образом часть фонтанов останется без электропитания до устранения аварийной ситуации.
Как сообщили в КГГА, 28, 29 и 30 июня согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала.
В целом, за минувшие сутки в Киеве подразделения пожарно-спасательной службы 70 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды, прежде всего, таких как: падение деревьев на проезжую часть, на автомобили, на дома и на людей.
По данным служб 102 и 103, погибших в результате непогоды нет, травмы получили 7 человек, 2 из которых госпитализированы.
Как писали «ФАКТЫ», во время сильного ливня, который накануне прошел в столице, в районе станции метро «Академгородок» затопило улицы, а в одном из магазинов вода унесла товар.
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