26.03 / 26.26 29.45 / 29.83
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Непогода в Киеве: в сеть выложили впечатляющие фото и видео потопа в Академгородке

11:55 28 июня 2019 341
Потоп в магазине Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Во время сильного ливня, который накануне прошел в столице, в районе станции метро «Академгородок» улицы затопило, а в одном из магазинов вода унесла товар.

Фото ЧП в магазине в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «После вчерашнего потопа на Академгородке поплыл Watsons», — говорится в комментарии к фото в Facebook.

А одна из жительниц микрорайона, оставившая комментарий под этим постом, выложила в сеть фотографии и видео того, что натворила стихия в районе станции метро — машины буквально плыли по проспекту Палладина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за непогоды в Буче (Киевская область) погиб мужчина — на него упало дерево. По предварительным данным спасателей, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины