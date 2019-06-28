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Непогода в Киеве: в сеть выложили впечатляющие фото и видео потопа в Академгородке
Во время сильного ливня, который накануне прошел в столице, в районе станции метро «Академгородок» улицы затопило, а в одном из магазинов вода унесла товар.
Фото ЧП в магазине в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «После вчерашнего потопа на Академгородке поплыл Watsons», — говорится в комментарии к фото в Facebook.
А одна из жительниц микрорайона, оставившая комментарий под этим постом, выложила в сеть фотографии и видео того, что натворила стихия в районе станции метро — машины буквально плыли по проспекту Палладина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за непогоды в Буче (Киевская область) погиб мужчина — на него упало дерево. По предварительным данным спасателей, в Киеве из-за непогоды пострадали четыре человека.
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