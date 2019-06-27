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Непогода в Киеве: в сети показали впечатляющее видео последствий
Непогода, разгулявшаяся в столице в четверг, 27 июня, принесла немало бед.
Так, как сообщает «Информатор», сильный ветер обрушил рекламную конструкцию на Броварском проспекте. Бигборд повредил автомобиль и перекрыл полосы движения
А на Лесном дерево упало прямо на маршрутку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с летающей крышей, которое снял на столичном Виноградаре местный житель. Также в социальных сетях показали фотографии деревьев, упавших в Киеве на автомобили.
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