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Происшествия

Непогода в Киеве: в сети показали впечатляющее видео последствий

16:48 27 июня 2019 137
Упала рекламная конструкция на Броварском проспекте
Инф. «ФАКТОВ»

Непогода, разгулявшаяся в столице в четверг, 27 июня, принесла немало бед.

Так, как сообщает «Информатор», сильный ветер обрушил рекламную конструкцию на Броварском проспекте. Бигборд повредил автомобиль и перекрыл полосы движения

А на Лесном дерево упало прямо на маршрутку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с летающей крышей, которое снял на столичном Виноградаре местный житель. Также в социальных сетях показали фотографии деревьев, упавших в Киеве на автомобили.

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