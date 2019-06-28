Происшествия

Упавшее дерево убило женщину на базе отдыха под Харьковом

В Харьковской области 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

«В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые ранения», — говорится в сообщении полиции.

Их госпитализировали в реанимационное отделение в больницу города Харькова. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как писали «ФАКТЫ», 27 июня в результате непогоды, обрушившейся на Киев и область, погиб мужчина и пострадали несколько человек. Непогода привела к затоплениям и выходу из строя различных объектов инфраструктуры, в том числе знаменитых фонтанов на Русановском канале в Киеве.

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