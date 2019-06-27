Непогода в Киевском регионе: появились первые данные о жертвах

Происшествия

В результате непогоды, обрушившейся на Киев и область в четверг, 27 июня, погиб мужчина и пострадали несколько человек. Об этом сообщили в ГосЧС.

«На Киевщине в результате падения дерева в г. Буча погиб один человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Киеве из-за непогоды пострадали 4 человека.

Напомним, в четверг, 27 июня, в результате грозы, ливней и шквалистого ветра 25−28 м / c, в некоторых областях Украины были повалены деревья и конструкции зданий.

В частности, в столице спасатели около 20 раз выезжали на вызовы для уборки деревьев с автомобилей и с домов, а также несколько раз пришлось убирать деревья с дороги.

В некоторых районах Киева ливень залил дорогу — спасателям пришлось откачивать воду с проезжей части дороги на перекрестке улиц Елены Телиги и Щусева.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео с летающей крышей, которое снял на столичном Виноградаре местный житель. Также в социальных сетях показали фотографии деревьев, упавших в Киеве на автомобили.

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