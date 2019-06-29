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Оккупанты отобрали главный храм ПЦУ в Крыму
«Власти» оккупированного Крыма отобрали кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Крымской епархии канонической Православной церкви Украины. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что в здании собора в Симферополе также работает епархиальное управление ПЦУ.
Согласно решению оккупационной администрации, здание должно быть передано в пользование так называемого «министерства имущества» Крыма.
Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить «судебные сборы» на сумму в 12 тысяч рублей (около 5 тысяч гривен).
Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявлял, что от него требуют «освободить помещение» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе в Симферополе. Требование объясняли окончанием срока действия договора с епархией УПЦ (КП), которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
Напомним, что несколько недель назад некие мифические «строители» разобрали крышу Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе. По словам архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента, собор огородили и сняли кровлю, поэтому теперь несущие деревянные балки крыши не защищены от действия погодных условий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте архиепископа Православной церкви Украины Климента задержали на автовокзале Симферополя, после чего доставили его в Центральное районное отделение полиции города. Отмечается, что Климент направлялся в Ростов-на-Дону, где планировал посетить судебное рассмотрение дела политизаключенного Павла Гриба.
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