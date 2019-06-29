Украина

Активно ведущаяся Кремлем борьба с сексуальными секс-меньшинствами и пропагандой «гей-культуры», похоже, не приносит плодов. Такой вывод можно сделать по итогам завершившегося недавно в оккупированном Крыму форума организации «Росмолодежь» под названием «Таврида».

О нем рассказал крымский блогер Сандро Кириак.

По его словам, ночью после официального закрытия театральной смены школа Gogol school показала спектакль «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ».

Постановка представляла собой несколько монологов с театрализованным сопровождением. В одном из эпизодов на сцене страстно целовались несколько пар девушек, которые затем уступили место юношам, а в конце облили себя водой, практически продемонстрировав публике обнаженное тело.

Спектакль проходил под песню группы «Земляне» — «Трава у дома» и вызвал «шоковые переживания» у консервативной публики.

«Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой… Зал замер, реальный саспенс», — прокомментировал постановку блогер.

Режиссером постановки выступил Илья Ромашко, один из основателей Gogol School и актер театрального «Гоголь-центра», созданного режиссером Кириллом Серебренниковым.

Конечно, эпатажный спектакль не был оставлен без внимания строгими блюстителями морали: в интернете уже появилась петиция с требованием лишить форум «Таврида» государственного финансирования. Автор петиции сообщил, что постановка Gogol School нарушает статью 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Но набрала она пока что только восемь подписей.

Интересна реакция украинцев на сообщение о постановке в одном из постов в Сети:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 июня в Киеве состоялось главное ЛГБТ-мероприятие. Тысячи людей прошли по центральным улицам столицы Маршем равенства. В этом году основной темой мероприятия стала «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

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