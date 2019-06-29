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Посягнул на права Путина: в РФ мужчину оштрафовали на 15 тыс рублей за критику президента
В Архангельской области РФ суд оштрафовал на 15 тысяч рублей (около 6 тысяч грн) жителя поселка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти. В соцсетях он эмоционально прокомментировал видео, на котором Владимир Путин едет по Крымскому мосту за рулем КамАЗа и не пристегнут ремнем безопасности. Об этом пишет Znak.
По словам Минаева, его возмутило видео, на котором Путин едет по Крымскому мосту за рулем грузовика. Он оставил под роликом комментарий, в котором в том числе фигурировало слово, обозначающее умственно отсталого человека.
«Тогда Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту, не пристегнутый ремнем, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. <…> Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны», — рассказал Миняев.
Он утверждает, что высказывался по поводу поездки Путина по Крымскому мосту в мае 2018 года, когда закона об оскорблении власти еще не было. Миняев связывает возбуждение против него дела в связи с его участием в антимусорном протесте в Шиесе.
Как известно, Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста 15 мая 2018 года. Он, проехал за рулем оранжевого КамАЗа во главе колонны грузовиков. Никто из сидящих в кабине не был пристегнут ремнями безопасности, что вызвало бурную дискуссию в обществе. На этот счет высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства за вероятное нарушение ПДД.
Издание напоминает, что Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта. 22 апреля по этому закону впервые был оштрафован на 30 тыс. рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил посты «Путин — сказочный *******» (бестолочь) в социальных сетях.
Во время прямой линии Путин заявил, что в законе об оскорблении власти «нет ничего необычного» — во многих странах есть аналогичные запреты. При этом президент РФ подчеркнул, что «никто не имеет права злоупотреблять [этим законом], чтобы ограничить людей в их праве критиковать власть любого уровня».
В Госдуме заявили, что норма должна применяться только к федеральным государственным органам и символам. «[Закон] не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами», — подчеркнул председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путина шокировал рассказ журналистов о жизни в Крыму.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.