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«Новая Брук Шилдс»: внучка Софии Ротару порадовала поклонников пляжными фото
18-летняя София Евдокименко, внучка Софии Ротару, намерена делать карьеру в модельном бизнесе Европы, где она уже довольно известна. За четыре года работы в модельном бизнесе западные fashion-критики уже окрестили ее «новой Брук Шилдс» и пророчат большое профессиональное будущее, пишут Семь дней.
Чтобы доказать правдивость их слов, девушка охотно публикует свои откровенные фото в Сети. Ведь не секрет, что еще пару лет назад некоторые недоброжелатели критиковали образ модели.
«Живот втянула, а дышать не больно?», «Милочка, вам надо побольше есть. Кожа и кости», «Ну опять показуха и пропаганда анорексии. Где тут красота», — писали они в комментариях.
Между тем девушка, которая является бесспорной красавицей, снялась для обложки украинской версии журнала Elle. Кроме того, она победила в номинации «Лучшая модель» на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве.
Соня Евдокименко часто проводит время в Париже, когда в столице Франции проходит знаменитая на весь мир французская Неделя высокой моды. А в настоящее время девушка отдыхает во Франции и делится со своими поклонниками в соцсети пляжными фото.
Одно из последних ее фото было сделано в городе Тюль, где София плавала во время дождя, что позволило ей зарядиться эмоционально и духовно.
Поклонники оценили эмоциональное состояние девушки и ее красоту.
«Плавать в дождь действительно классно…», «Жаль, что ты далеко, а то бы погуляли. Сходили бы в сауну», «Я бы искупался вместе с тобой», «Да, дети и внуки Софии действительно КРАСИВЫ, как и она сама», — пишут фолловеры.
Многие из них, вероятно, знают, что помимо эффектной внешности внучки Софии Ротару унаследовали еще и ее талант — она также стала певицей. Соня записала уже два сингла под псевдонимом Sofia Eve. Поет наследница Народной артистки СССР на английском языке и явно ориентирована на покорение зарубежной сцены. Что не удивительно, ведь уже несколько лет Соня живет в Лондоне. София Михайловна одобряет начинания внучки. Она верит, что девушка тоже может стать настоящей звездой. Продюсер проекта Sofia Eve является старший брат девушки Анатолий. «Это Брат нашел музыку, парень ее написал в Лос-Анджелесе. Мы это все собрали и записали в Киеве», — рассказывала начинающая певица про свою первую песню.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из недавних постов в Instagram девушка разместила пикантное фото, на котором позирует в стильном купальнике оригинального фасона, стоя по пояс в бассейне на фоне природы.
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