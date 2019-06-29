Мир

«Раздевашек» больше не будет: создатели DeepNude закрыли сервис, но его успели «крякнуть»

После того как 27 июня Интернет облетела весть о приложении DeepNude, которое при помощи нейросетей раздевает девушек на фото, им захотели воспользоваться около полумиллиона человек — даже несмотря на тот факт, что функционал приложения платный (за то, чтобы получить фото без водяных знаков, занимающих 80% экрана, нужно заплатить $ 50).

Вероятно, слишком большой трафик и стал причиной того, что утром 28 июня сайт перестал работать.

Позже разработчики написали в официальном «Твиттере», что недооценили интерес к проекту и просто не справились с трафиком.

«Вот краткая история DeepNude. Мы создали этот проект для развлечения несколько месяцев назад. Мы думали, что будем продавать несколько платных подписок каждый месяц. Признаемся честно, приложение еще довольно сырое: алгоритм работает только с определенными фото. Мы не предполагали, что оно станет вирусным и мы не сможем контролировать трафик», — написали они.

Также разработчики указали, что несмотря на все меры предосторожности (водяные знаки на фото), при большом количестве пользователей возрастает шанс на то, что приложением будут пользоваться в корыстных целях.

«Мы понимаем, что теперь в Интернете могут появиться копии DeepNude, но мы лично свои разработки никому не передадим и не продадим. С настоящего момента DeepNude прекращает свою работу. Скачивание или распространение нашего софта будет считаться незаконным. Мы вернем деньги всем, кто оплатил приложение. Мир еще не готов к DeepNude», —завершили они свой печальный рассказ.

Одновременно с этой удручающей новостью на Reddit появилась инструкция, как взломать («крякнуть») приложение и получить обработанные фото без водяных знаков бесплатно. Пригодится она, правда, только тем, кто успел скачать DeepNude. Для этого нужно скачать специальный файл (ссылка на который есть на Reddit) и заменить им файл с именем color. cp36-win_amd64.pyd. в папке с установочными файлами приложения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разработчик Uber Филипп Ванг запустил в начале февраля текущего года сайт на основе искусственного интеллекта под названием ThisPersonDoesNotExist. Новая разработка «рисует» лица несуществующих людей на основе нейросетей.

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