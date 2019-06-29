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«Раздевашек» больше не будет: создатели DeepNude закрыли сервис, но его успели «крякнуть»
После того как 27 июня Интернет облетела весть о приложении DeepNude, которое при помощи нейросетей раздевает девушек на фото, им захотели воспользоваться около полумиллиона человек — даже несмотря на тот факт, что функционал приложения платный (за то, чтобы получить фото без водяных знаков, занимающих 80% экрана, нужно заплатить $ 50).
Вероятно, слишком большой трафик и стал причиной того, что утром 28 июня сайт перестал работать.
Позже разработчики написали в официальном «Твиттере», что недооценили интерес к проекту и просто не справились с трафиком.
«Вот краткая история DeepNude. Мы создали этот проект для развлечения несколько месяцев назад. Мы думали, что будем продавать несколько платных подписок каждый месяц. Признаемся честно, приложение еще довольно сырое: алгоритм работает только с определенными фото. Мы не предполагали, что оно станет вирусным и мы не сможем контролировать трафик», — написали они.
27 июня 2019 г.
Также разработчики указали, что несмотря на все меры предосторожности (водяные знаки на фото), при большом количестве пользователей возрастает шанс на то, что приложением будут пользоваться в корыстных целях.
«Мы понимаем, что теперь в Интернете могут появиться копии DeepNude, но мы лично свои разработки никому не передадим и не продадим. С настоящего момента DeepNude прекращает свою работу. Скачивание или распространение нашего софта будет считаться незаконным. Мы вернем деньги всем, кто оплатил приложение. Мир еще не готов к DeepNude», —завершили они свой печальный рассказ.
Одновременно с этой удручающей новостью на Reddit появилась инструкция, как взломать («крякнуть») приложение и получить обработанные фото без водяных знаков бесплатно. Пригодится она, правда, только тем, кто успел скачать DeepNude. Для этого нужно скачать специальный файл (ссылка на который есть на Reddit) и заменить им файл с именем color. cp36-win_amd64.pyd. в папке с установочными файлами приложения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разработчик Uber Филипп Ванг запустил в начале февраля текущего года сайт на основе искусственного интеллекта под названием ThisPersonDoesNotExist. Новая разработка «рисует» лица несуществующих людей на основе нейросетей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?