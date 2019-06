Создано приложение, раздевающее девушек на фотографии

В сети появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Vice.

Сообщается, что любой пользователь может загрузить в программу снимок человека в одежде, а на выходе получит изображение с обнаженным телом. По словам создателя приложения, представившегося журналистам как Альберто, он разработал DeepNude на основе открытого алгоритма Pix2pix, который использует самообучающуюся нейросеть.

Horrifying deepfake app called DeepNude realistically removes the clothing of any woman with a single click. It costs $ 50 and only works on women. (The black bars were added after using the app.) pic.twitter.com/5KS36FPTqZ