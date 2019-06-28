Создано приложение, раздевающее девушек на фотографии

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В сети появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Vice.

Сообщается, что любой пользователь может загрузить в программу снимок человека в одежде, а на выходе получит изображение с обнаженным телом. По словам создателя приложения, представившегося журналистам как Альберто, он разработал DeepNude на основе открытого алгоритма Pix2pix, который использует самообучающуюся нейросеть.

Horrifying deepfake app called DeepNude realistically removes the clothing of any woman with a single click. It costs $ 50 and only works on women. (The black bars were added after using the app.) pic.twitter.com/5KS36FPTqZ — Mike Sington (@MikeSington) 27 июня 2019 г.

Для работы нейросети Альберто создал базу из 10 тысяч изображений голых женщин. С их помощью программа заменяет одежду на загружаемых в нее пользователями снимках на обнаженную натуру.

Приложение работает только на женских снимках. Если загрузить в него мужское фото, то алгоритм подставит вместо одежды женские половые органы. Альберто объяснил, что найти большое количество женских голых изображений было легче, чем фото обнаженных тел мужчин, однако он планирует создать программу, «раздевающую» и мужчин тоже.

Журналисты выяснили, что DeepNude лучше всего работает с фотографиями высокого качества, на которых человек хорошо освещен и смотрит в камеру.

Альберто признался, что при создании программы вдохновился рекламой рентгеновских очков, которую видел в 1960-е и 1970-е годы. Он рассказал, что при разработке приложения им двигали чувство любопытства и веселье.

Программа стала доступной в воскресенье, 23 июня. Она работает на операционных системах Windows 10 и Linux. Скачать приложение можно на его официальном сайте. В бесплатной версии часть фото будет покрыта водяным знаком. В премиум-версии он исчезнет, но слева появится небольшая надпись fake. В настоящий момент сайт недоступен из-за наплыва посетителей.

Некоторые представители правозащитных организаций посчитали программу недопустимой. Эксперт в области права Даниэль Ситрон объяснила, что человек, чье тело «оголили» в приложении, все равно может почувствовать себя униженным, потому что остальные могут поверить в то, что на снимке действительно он.

Напомним, недавно искусственный интеллект «оживил» легендарную Мону Лизу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разработчик Uber Филипп Ванг запустил в начале февраля текущего года сайт на основе искусственного интеллекта под названием ThisPersonDoesNotExist. Новая разработка «рисует» лица несуществующих людей на основе нейросетей.

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