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Целовал семилетнюю дочь прямо в губы: Дэвида Бекхэма осудили за странное поведение на стадионе (фото)
Примерный семьянин Дэвид Бекхэм попал под шквал критики со стороны своих поклонников и строгих блюстителей морали. На недавнем чемпионате мира по женскому футболу во Франции он привел 7-летнюю дочь Харпер на матч четвертьфинала, чтобы поддержать английскую команду.
Папа с дочкой с увлечением наблюдали за происходящим на поле, а когда стало известно о победе английской команды, открыто выразили свою радость: обнялись и расцеловались, пишет «Стархит» со ссылкой на Independent.
Этот момент успели заснять репортеры. Снимки, на которых Дэвид целует дочь прямо в губы, оказались в Сети и стали предметом жаркой дискуссии пользователей.
Некоторые назвали момент трогательным и милым, восхищаясь тем, как отец любит ребенка, другие же открыто выразили негодование поступком Бекхэма.
«Обожает малышку, это так мило», — отмечали пользователи. «По-моему, это лишнее. Девочка уже большая, чтоб вот так на людях целовать ее в губы. В щеку было бы достаточно», — рассуждали комментаторы в пабликах.
Несмотря на смешанные чувства поклонников, в глазах большинства Дэвид Бекхэм остается прекрасным семьянином, а его отношения с дочерью вызывают положительные эмоции.
Как известно, знаменитый футболист счастливо женат и воспитывает с бывшей солисткой Spice Girls Викторией четверых детей. Старшему сыну четы Бекхэм — Бруклину уже 20, а младшей дочери Харпер — семь. Звездные родители проводят много времени с наследниками, любимицей же спортсмена окружающие давно окрестили Харпер — папа неразлучен с девочкой.
Маленькая Харпер неизменно сопровождает папу на ярмарках, модных показах. Дэвида Бекхэма и Харпер объединяет любовь к футболу: малышка с удовольствием смотрим с отцом все матчи. А вот сыновья Дэвида, Бруклин, Ромео и Круз, равнодушны к спорту, что поначалу расстраивало звездного папу. Сейчас он смирился с тем, что у ребят совсем другие интересы. Так, Круз, например, увлекается музыкой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сын Дэвида и Виктории Бекхэм, несмотря на предупреждения отца, отдалился от семьи из-за своей девушки-модели.
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