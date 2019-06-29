Культура и искусство

В Европе и США начался четырехдневный концертный марафон в память о погибшем на Донбассе Василии Слипаке

В Европе и США 29 июня в годовщину гибели оперного певца и участника боевых действий против оккупантов на Донбассе Василия Слипака начнется Открытый международный музыкальный марафон. В течение четырех дней в Украине, Франции, США будет звучать посвящение «Тихая музыка для размышлений».

Четырехдневный музыкальный марафон начнется 29 июня в 9:00 во Львове с поминальной литургии в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла и освящения памятника погибшему на Лычаковское кладбище, пишет «Сегодня».

Параллельно, во Франции, в городе Ле-Ренси будут звучать арии из любимых опер Василия Слипака. Также музыканты почтут память Слипака в концертных залах и филармониях Черновцов, Днепра, Тернополя, Хмельницкого, Мариуполя, Харькова, Парижа и Нью-Йорка.

Завершится III Международный музыкальный марафон в концертом в Киеве 2 июля, в Большом зале имени Героя Украины Василия Слипака Национальной музыкальной академии Украины имени П. Чайковского.

Памяти выдающегося певца посвятят свое исполнение лауреаты Первого конкурса молодых вокалистов имени Василия Слипака: Виктор Янковский и Владислав Тлущ (Львов), Анна Твердова (Киев), София Кошелева (Днепр), которые будут выступать наряду с известными солистами и ведущими музыкальными коллективами.

Как писали «ФАКТЫ», ранее французский певец Поль Манондиз восхитил публику своей трогательной композицией «Вирушали хлопці», которую он посвятил украинскому оперному певцу, Герою Украины Василию Слипаку.

В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко встретился с родителями Слипака — Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем и вручил им «Звезду Героя», которой посмертно был награжден Василий Слипак за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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